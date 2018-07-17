توقف الدرج الكهربائي بمحطة الميترو “خليفة بوخالفة” بسبب سقوط شخص

توقف الدرج الكهربائي بمحطة الميترو “خليفة بوخالفة” أمس الإثنين لنصف ساعة بسبب سقوط شخص منه دون أن يتعرض لإصابة.

وحسب بيان لمؤسستي “راتب الجزائر” و”ميترو الجزائر”، أنه تم أمس الاثنين تسجيل حادثة سقوط مسافر من الدرج الكهربائي رقم 2.

وهذا بمحطة الميترو خليفة بوخالفة دون أن يتعرض الضحية لأية إصابات.

وفور وقوع هذا الحادث تم “التوقيف المؤقت” للدرج حسب الاجراءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وأضاف البيان فقد تم إعادة تشغيل المصعد من طرف خبرة تقنية تمت من قبل فريق تابع لمؤسسة”راتب الجزائر”بالتعاون مع ميتروالجزائر