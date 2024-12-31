توقف الفرن العالي لمركب سيدار الحجار إضطراريا

أعلنت المديرية العامة للصلب، عن توقف الفرن العالي في مؤسسة سيدار الحجار توقفا اضطراريا نتيجة لتأخر إمدادات فحم الكوك، الذي يعتبر مادة أساسية في تشغيله.

وحسب بيان للمديرية، فإن هذه المادة غير متوفرة محليا، حيث تعتمد المؤسسة على الاستيراد الكلي لها.

وتُعرض هذه الوضعية سيدار الحجار لتقلبات التزويد والتموين لارتباطها بالسوق الدولية لهذا المنتج: توفر فحم الكوك التحديات اللوجستية. توفر السفن وعدم قدرة الموردين على الوفاء بالمواعيد المحددة.

فعلى الرغم من التزاماتهم الثابتة، فإن مواعيد التسليم المتفق عليها لم تنفذ.

وقد اضطر سيدار الحجار بسبب التأخيرات المتكررة في وصول المادة الخام إلى إيقاف الفرن العالي بشكل مؤقت. اعتباراً من 22 ديسمبر 2024 بعد نفاذ مخزونه من فحم الكوك.

وقد استغل هذا التوقف لإجراء أعمال صيانة كبرى للمعدات الاستراتيجية، وهو ما سيسمح باستئناف الإنتاج في ظروف جيدة.

واذ تؤكد إدارة سيدار الحجار بأن التأخيرات في تسليم فحم الكوك قد أفرزت تأثيراتها. فإنها تسجل وصول أول شحنة بداية جانفي 2025، تليها شحنتان في الأيام الموالية.

استمرار الإنتاج في باقي وحدات التصنيع الأخرى

ويؤكد سيدار الحجار على استمرارية أنشطة وحدات الدرفلة الرئيسية بفضل توفر المنتجات نصف الجاهزة المصنوعة.

حيث يسمح المخزون الحالي من المنتجات نصف المصنعة لفائف حديدية. صفائح، عروق، سبائك باستمرار تشغيل الوحدات الرئيسية الأخرى.

وحدة الدرفلة بدون لحام: يسمح المخزون الحالي بتلبية الطلبات من شركة نفطال وسوناطراك حتى نهاية فبراير 2025.

وحدة الدرفلة على البارد: يسمح مخزون اللفائف المتواجد حاليا باستمرار عملها خلال هذه الفترة.

خط الجلفنة على الساخن: يسمح مخزون المنتجات نصف المصنعة باستمرار عمل خط الجلفنة وفقاً للبرنامج حتى نهاية يناير 2025.

وحدة الدرفلة الحديد الخرسانة: قادرة على الإنتاج حتى بداية العام المقبل مع وجود مخزون يغطي احتياجاتها من المقاسات المختلفة.

وفي نفس السياق، تم إطلاق استشارة لشراء 20,000 طن من المنتجات نصف المصنعة لتلبية طلبات العملاء.

وفي الأخير، يؤكد سيدار الحجار التزامه بتوفير معلومات واضحة في التواصل الصريح والمباشر كخيار لتعزيز الثقة مع كل الأطراف المعنية.