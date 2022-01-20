توقف القطارات إلى غاية السبت القادم في تيزي وزو

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، أن القطارات المتوجهة من محطة الثنية إلى محطة واد عيسي، ستتوقف استثنائيا. كما أشارت إلى أن التوقف سيكون غدا الجمعة، بمحطة تيزي وزو.

وأضاف بيان الشركة بالسكك الحديدية، أن توقف القطارات سيكون بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء. في حين قامت الشركة، بتوفير حافلات لنقل المسافرين بين محطتي تيزي وزو وواد عيسى ذهابا وإيابا.

كما أوضحت الشركة أن سبب التوقف راجع لقيامها بأشغال صيانة بين محطتي تيزي وزو وواد عيسي لتحسين حركة سير القطارات. وتستأنَف حركة القطارات بشكل عادي على مستوى الخط بين محطتي تيزي وزو وواد عيسي ابتداء من يوم السبت.

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وكانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد أعلنت ديسمبر الماضي، عن تعديل في سير قطارات الجزائر -تيزي وزو-واد عيسي.

وقالت الشركة في بيان لها، أنه إبتداءً من السبت 11 ديسمبر، سيكون تقليص في مسار الخط بين الجزائر وتيزي وزو. كما سيكون الانطلاق والتوقف على مستوى محطة أغا بالجزائر مع المحافظة على نفس برنامج السير.

وأضاف البيان، أن هذا التعديل في خط الجزائر-تيزي وزو-واد عيسي ناجم عن مباشرة أشغال لصيانة السكة الحديدية على مستوي محطة الجزائر.

كما اعتذرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لزبائنها عن أي إزعاج ناجم جرّاء هذه الأشغال. وسخرت كافة الوسائل البشرية والتقنية المتاحة لها لإستعادة السير العادي للقطارات في أقرب الآجال.