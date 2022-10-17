توقف القطارات بسبب إضراب العمال بالعاصمة

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الاثنين توقف عن العمل بدون سابق إشعار، لبعض عمال القطارات على مستوى ضاحية الجزائر.

وعليه، فإن حركة قطارات الضاحية (من وإلى الجزائر – الثنية – زرالدة والعفرون) وقطارات الخطوط الكبرى انطلاقا من الجزائر العاصمة، يمكن أن تشهد بعض الاضطراب خلال صبيحة هذا اليوم. حيث تم ضمان الحد الادنى من الخدمة من خلال تجنيد المستخدمين المؤطرين.

ووضعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، “sntf”، سبتمبر الماضي، البرنامج الجديد لسير القطارات.

كما دخل البرنامج الجديد حيز التنفيذ يوم السبت 17 سبتمبر الجاري. كما خص الخطوط (الطويلة والجهوية). أما ضواحي (عنابة، قسنطينة، وهران) تبقى بنفس التوقيت المعتاد.

ودعت الشركة المواطنين إلى الاطلاع على البرنامج الكامل على التطبيق الخاص بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما يتعلق الأمر، من العاصمة-الثنية، العاصمة-العفرون، العاصمة-وادي عيسى، آغا-زرالدة، آغا-مطار هواري بومدين.

وكان وزير النقل، منجي عبد الله، قد ترأس اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وعدد من إطاراتها.

وحسب بيان للوزارة، خصص هذا الاجتماع لظاهرتي إنحراف القطارات وترمل السكك الحديدية في المناطق الصحراوية.

وعرج الوزير على اثار و تداعيات الظاهرتين التي أصبحت تسجل إرتفاعا مقلقا وبصفة مستمرة. مؤثرة بذلك على عملية نقل المسافرين والبضائع، وعلى نشاط وأداء الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما قدم المدير العام للشركة عرضا، ذكر من خلاله بأهم الأسباب والعوامل التي تسببت في تكرار ظاهرة إنحراف القطارات. وترمل السكك الحديدية في بعض المناطق الصحراوية.