توقفت القطارات صباح اليوم عن العمل لأكثر من 3 ساعات، في الضاحية الغربية للعاصمة بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وحسب الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدة فإن التوقف جاء بعد عطب تقني بمحطات بئر توتة وبابا علي في العاصمة.

وأشار ذات المصدر إلى أنّ العطب التقني يتمثل في سقوط بعض أغصان الأشجار على الأعمدة الكهربائية وموزعات الكهرباء بالمحطات المذكورة.

وهو الأمر الذي أدى إلى انقطاع التزويد القطارات بالكهرباء، وتوقفها بشكل تام ما بين الساعة الخامسة إلى غاية الثامنة صباحا.

وعن عدد الرحلات التي توقفت بسبب هذا العطب التقني أكدت الشركة أنها لا تتجاوز الـ 10 رحلات ذهابا وإيابا.