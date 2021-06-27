توقف القطارات.. “SNTF” توضح

قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، اليوم الأحد، إن عمال القطارات، دخلوا في إضراب دون سابق إشعار. وأشارت الشركة، إلى أن حركة السير تعرف اضطرابات في بعض الخطوط.

وجاء في بيان “SNTF”، “عرفت حركة سير القطارات اضطرابات في بعض الخطوط، صباح اليوم الأحد، لاسيما على مستوى ضواحي الجزائر العاصمة”. و”ذلك بسبب توقف عن العمل دون سابق إشعار، من طرف بعض عمال وسائقي القطارات”.

وتابع بيان الشركة “وعليه، تتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الوضع”.

ومن جهتها أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن الشروع في تطبيق الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد بعشرين ألف دينار. وهو ما يعادل النقطة الاستدلالية 80، ابتداء من أجور شهر جوان الجاري. وهذا تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 21-137 مؤرخ في 7 أفريل من السنة الجارية، وعملا بأحكام المادة 52 من الاتفاقية الجماعية للشركة.

وسيتم لاحقا، حسب بيان “SNTF”، مناقشة النقطة المتعلقة بالفارق المقدر 500 دينار وهو ما يعادل النقطة الاستدلالية 82. بالإضافة إلى دراسة الموضوع من زاوية رفع الأجر الأساسي وتحيين شبكة الأجور.

وأضافت شركة “SNTF”، أن هناك فرق بين الأجر الوطني الأدنى المضمون “SNMG” الذي تمّ تحديده بموجب المرسوم الرئاسي، والذي لا يخضع للمفاوضات. إضافة إلى الأجر الأساسي “Salaire de Base” الذي يخضع للمفاوضات بحسب ظروف وخصوصية كل مؤسسة.

وبخصوص الأثر الرجعي، لهذه الزيادة من جوان 2020، فقد تمّ مراسلة الشريك الاجتماعي ودعوته للجلوس على طاولة الحوار، خلال ماي. وهذا من أجل وضع رزنامة خاصة بصب المخلفات المالية للعمال، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الحرجة التي تمر بها مؤسستنا.

وأكدت الإدارة، أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على المؤسسة وعلى مكتسبات العمال. وهذا في ظل احترام الإجراءات والقوانين السارية المفعول.