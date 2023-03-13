توقف المصاعد الهوائية بمقام الشهيد وقصر الثقافة والبليدة لهذا السبب

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر عن توقف المصاعد الهوائية لكل من مقام الشهيد وقصر الثقافة بالجزائر العاصمة وكذا البليدة.

وحسب بيان المؤسسة توقف مصاعد مقام الشهيد وقصر الثقافة بالجزائر العاصمة وكذا البليدة عن الاستغلال التجاري خلال الايام المقبلة. وذلك بسبب عمليات الصيانة الدورية.

وأضاف البيان ان “التوقف عن الاستغلال التجاري لوسائل النقل عبر الكوابل الثلاث, يأتي على اثر عمليات الصيانة الدورية”.

ووفقا لبيان المؤسسة فإن المصعد الهوائي لمقام الشهيد سيتوقف عن العمل من 14 الى 16 مارس. بينما الخاص بقصر الثقافة فسيكون خارج الخدمة يومي 17 و 18 مارس. في حين سيتوقف المصعد الهوائي للبليدة يومي 20 و 21 من نفس الشهر.