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توقف المصعد الهوائي الرابط بين الشريعة والبليدة

أخبار الجزائر
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توقف المصعد الهوائي الرابط بين الشريعة والبليدة
بقلم إيمان ض

كشفت المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية اليوم الخميس، أنّ المصعد الهوائي الرابط بين مرتفعات الشريعة و بلدية البليدة سيتوقف عن الخدمة.

وهذا ابتداء من 25 ماي الجاري و إلى غاية 15 جوان المقبل.
و حسب المكلفة بالاعلام على مستوى هذه الهيئة زهرة بوجو، أنّ هذا التوقّف الإستثنائي لخدمة المصعد الهوائي.

الرابط بين مرتفعات الشريعة و مدينة البليدة سببه أشغال الصيانة.
التي ستدوم في الفترة ما بين 25 ماي و 15 جوان أي لمدة ثلاثة أسابيع.
و ستمس أشغال الصيانة هذه التي تتم بصفة “دورية” حسب ما أكدته المتحدثة، مختلف كوابل الخط الممتد على طول 7.2 كيلومترات.
و كذا 138 عربة التي ستشكل بدورها محل مراقبة وتهيئة شاملة.

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