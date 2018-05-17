توقف المصعد الهوائي الرابط بين الشريعة والبليدة

كشفت المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية اليوم الخميس، أنّ المصعد الهوائي الرابط بين مرتفعات الشريعة و بلدية البليدة سيتوقف عن الخدمة.

وهذا ابتداء من 25 ماي الجاري و إلى غاية 15 جوان المقبل.

و حسب المكلفة بالاعلام على مستوى هذه الهيئة زهرة بوجو، أنّ هذا التوقّف الإستثنائي لخدمة المصعد الهوائي.

الرابط بين مرتفعات الشريعة و مدينة البليدة سببه أشغال الصيانة.

التي ستدوم في الفترة ما بين 25 ماي و 15 جوان أي لمدة ثلاثة أسابيع.

و ستمس أشغال الصيانة هذه التي تتم بصفة “دورية” حسب ما أكدته المتحدثة، مختلف كوابل الخط الممتد على طول 7.2 كيلومترات.

و كذا 138 عربة التي ستشكل بدورها محل مراقبة وتهيئة شاملة.