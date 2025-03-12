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توقف المصعد الهوائي لباب الوادي إبتداء من يوم الجمعة

بقلم أمينة داودي
توقف المصعد الهوائي لباب الوادي إبتداء من يوم الجمعة
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أعلنت المؤسسة الجزائرية للنقل بالكوابل، أن المصعد الهوائي لباب الوادي “الجزائر” سيتوقف مؤقتا. ابتداء من يوم 14 مارس الجاري. و ذلك لإجراء عملية صيانة دورية كبرى تهدف الى ضمان أمن و سلامة التجهيزات.

وحسب بيان  للمؤسسة، فإن عملية الصيانة الكبرى هذه ستسمح بالتحقق من مجموع المكونات الاساسية للتجهيزات. سيما منها نظام الكوابل و العربات والهياكل الحاملة و المحركات و نظام الأمن.

وأضافت الشركة، أن هذه الاشغال ضرورية لأجل ضمان أمن و سلامة و فعالية التجهيزات. من شأنها السماح للمصعد الهوائي بقطع مجددا حوالي 300.000 كم بكل سلامة و أمان”.

وتابع بيان المؤسسة، أن المصعد الهوائي لباب الوادي، الذي شرع في العمل سنة 2018. أصبح وسيلة نقل هامة لسكان و عمال هذا الحي العاصمي. كما أنه عمل لمدة فاقت 24.000 ساعة استغلال. و قطع أزيد من 345.600 كلم و نقل زهاء واحد مليون راكب/سنة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن وسيلة النقل هذه، التي تربط حي باب الوادي بالأعالي المجاورة. تشكل بديلا سريعا و ايكولوجيا. يسهل التنقل في هذه المنطقة الحضرية الكثيفة و الواسعة.

و خلّص البيان إلى أن المؤسسة تدعو مستعملي المصعد الهوائي لاتخاذ تدابيرهم واستعمال وسائل النقل الأخرى المتاحة خلال هذه الفترة من التوقف. موضحة ان هذه العملية تهدف إلى ضمان أمن و سلامة و ديمومة المصعد الهوائي.

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