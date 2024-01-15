توقف بث مباراة السنغال أمام غامبيا !

تفاجأ متابعو مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، بإنقطاع بث مباراة السنغال أمام أوغندا، لأزيد من نصف ساعة.

و حسبما كشفت مصادر إعلامية إفريقية، اليوم الإثنين، أن مباراة المنتخب السنغالي، أمام منافسه الأوغندي، التي تندرج برسم الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، توقف بثها بسبب مشكل من مصدر البث.

وحسب ماكشفه رئيس تحرير موقع “sport news africa” السنغالي، فقد تسبب عطب في الساتيليت، في توقف بث مباراة المنتخب السنغالي أمام نظيره الغامبي، لأزيد من نصف ساعة.

وأضاف المصدر، أنه بسبب الظروف الجوية، أثرت على بث المواجهة، وتسببت في توقفه منذ الدقائق الأولى من الشوط الأول للمواجهة.

وللإشارة، يتفوق المنتخب السنغالي حاليا في مواجهته أمام أوغندا، بنتيجة هدفين مقابل صفر.