توقف ترامواي العاصمة الأحد الماضي.. سونلغاز توضح

أعلنت مديرية التوزيع للدار البيضاء، “سونلغاز”، أن انفصال كابل ذات الضغط المنخفض الخاص بتزويد الكهرباء لحي موحوس ببرج الكيفان كان سببه الرياح القوية.

وجاء توضيح “سونلغاز”، عقب التعطيل الذي شهدته خدمة الترامواي على الخط الرابط بين برج الكيفان ودرقانة. حيث قامت الفرق التقنية لمديرية التوزيع للدار البيضاء بالتدخل السريع لإزالة الخطر وإصلاح الكابل الذي اصطدم بكوابل الترامواي.

كما أشارت المديرية إلى أن الأشغال انتهت على الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة. واعتذرت مديرية التوزيع للدار البيضاء، عن الإزعاج الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي الخارج عن نطاقها.

للإشارة، أعلنت سيترام،الأحد الماضي، أن خدمة ترامواي الجزائر العاصمة غير متوفرة بين محطتي برج الكيفان الثانوية ودرقانة وسط. كما أشارت سيترام في بيان لها، إلى أن التوقف راجع إلى عطب كهربائي (كابل سونلغاز).

فيما تتوفر خدمة الترامواي بين محطتي العناصر وحي الصباح. كما اعتذرت سيترام لزبائنها على الإزعاج المسبب.

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