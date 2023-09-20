توقف ترامواي العاصمة الأحد الماضي.. سونلغاز توضح
أعلنت مديرية التوزيع للدار البيضاء، “سونلغاز”، أن انفصال كابل ذات الضغط المنخفض الخاص بتزويد الكهرباء لحي موحوس ببرج الكيفان كان سببه الرياح القوية.
وجاء توضيح “سونلغاز”، عقب التعطيل الذي شهدته خدمة الترامواي على الخط الرابط بين برج الكيفان ودرقانة. حيث قامت الفرق التقنية لمديرية التوزيع للدار البيضاء بالتدخل السريع لإزالة الخطر وإصلاح الكابل الذي اصطدم بكوابل الترامواي.
كما أشارت المديرية إلى أن الأشغال انتهت على الساعة الرابعة وثلاثون دقيقة. واعتذرت مديرية التوزيع للدار البيضاء، عن الإزعاج الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي الخارج عن نطاقها.
للإشارة، أعلنت سيترام،الأحد الماضي، أن خدمة ترامواي الجزائر العاصمة غير متوفرة بين محطتي برج الكيفان الثانوية ودرقانة وسط. كما أشارت سيترام في بيان لها، إلى أن التوقف راجع إلى عطب كهربائي (كابل سونلغاز).
فيما تتوفر خدمة الترامواي بين محطتي العناصر وحي الصباح. كما اعتذرت سيترام لزبائنها على الإزعاج المسبب.
مواقيت جديدة
وأعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر، عن مواقيت جديدة لحركة سير قاطراتها. على مستوى ولايات الجزائر العاصمة. وهران، قسنطينة، سيدي بلعباس وسطيف. وهذا ابتداء من 1 سبتمبر 2023.
وكشف بيان ذات المؤسسة عن الجدول الزمني الجديد لسير الترمواي عبر الولايات الخمس المذكورة سابقا الذي سيكون على النحو التالي:
ترامواي العاصمة: ابتداء من 3 سبتمبر 2023 محطة العناصر أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 23:15. محطة درقانة أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 21:57.
ترامواي قسنطينة، ابتداء من 1 سبتمبر 2023 محطة بن عبد المالك رمضان أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 22:30. محطة جامعة عبد الحميد مهري أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 22:30.
ترامواي وهران: ابتداء من 1 سبتمبر محطة السانيا أول قاطرة 05: آخر قاطرة 22:00، محطة سيدي معروف أول قاطرة 05:00 آخر قاطرة 22:00 .
محطة سيدي بلعباس: ابتداء من 1سبتمبر أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة ،21:30 محطة النقل البري جنوب أول قاطرة 05:30 آخر قاطرة 21:30.
ترامواي سطيف: ابتداء من 3 سبتمبر 2023 محطة أوسيسة العيد محطة 11 ديسمبر 1960 أول قاطرة ،05:30 محطة بارشي عبيد أول قاطرة 05:44. محطة 11 ديسمبر 1960 أخر قاطرة 21:46 آخر قاطرة 22:00 محطة بارشي عبيد آخر قاطرة 21:47.