توقف ترامواي العاصمة بسبب تصرفات أطفال !

أعلنت شركة سيترام أن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة شهدت إضطرابا بين بمحطتي سيدي دريس و درقانة وسط.

وجاء الاضطراب نتيجة سحب مقبض الطوارئ بشكل عبثي وغير مبرر من طرف مجموعة من الأطفال.

وتسبب هذا السلوك غير حضاري و المتكرر في عرقلة حركة الترامواي.

ودعت سيترام الجزائر بضرورة الالتزام بالسلوك الحضاري واحترام قواعد الأمن. والسلامة لضمان سير الخدمة العمومية في أحسن الظروف.

كما نبهت الشركة بأن هذا السلوك يعد خطيراً و يعرّض مرتكبه لعقوبات قانونية وغرامات مالية.

وأعلنت سيترام حرصها على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه التصرفات للحفاظ على سلامة الشبكة والمسافرين.

