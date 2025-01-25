توقف حركة الترامواي جزئيا في العاصمة

أعلنت شركة “سيترام”، بأن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة غير متاحة حالياً بين محطتي العناصر وحي المندرين.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفايسبوك، إنّ حركة الترامواي في الجزائر العاصمة غير متاحة حالياً بين محطتي العناصر وحي المندرين، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها.

ودعت المؤسسة، للاتصال بخدمة الزبائن على الرقم التالي “0659947006”، للحصول على مزيد من المعلومات أو للاستفسار.

كما اعتذرت المؤسسة، عن الإزعاج الناجم، وشكرت زبائنها على تفهمهم وتعاونهم.