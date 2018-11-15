توقف حركة السير بالطريق السريع محور العفرون خميس مليانة الجمعة والسبت

سيسجل اضطراب في حركة السيارات بالطريق السريع بين الجزائر وهران غدا و بعد غدا حسب بيان للجزائرية للطرق السيارة.

وقال البيان ان الاضطراب سيكون بسبب أشعال إزدواجية خط السكة الحديدية بين “العفرون” بالبليدة “خميس مليانة” بعين الدفلى.

حركة السير على المحور محل الأشغال سيشهد توقفات ظرفية للتداول على الطريق توقف كل 30 دقيقة.

وذلك على مستوى منطقة “عين السلطان” بعين الدفلى، في الإتجاه الجزائر نحو وهران.

برنامج الجمعة سيعرف توقفات ظرفية من الساعة 7 صباحا إلى غاية 7سا و30 دقيقة ومن9سا الى 30د- 10 سا.

12سا الى 12سا 30د، من 14سا و30 د الى 15 سا.من 17 سا الى 17 سا و 30د.

أما بخصوص يوم السبت فقد برمج التوقيف الظرفي من الساعة 7 سا إلى 7سا و 3 صباحا.