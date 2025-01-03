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أخبار الجزائر

توقف حركة السير بالطريق السيار “A3” في عين الدفلى

بقلم نادية بن طاهر
توقف حركة السير بالطريق السيار “A3” في عين الدفلى
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أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، عن توقيف مؤقت لحركة السير على مستوى الطريق السيار “A3” بولاية عين الدفلى.

وحسب ذات المصالح، ستتوقف حركة السير مؤقتا على مستوى الطريق السيار “A3” في شطره الرابط بين بلديتي بوراشد وتيبركانين. بالضبط بمنطقة الحجاج بلدية تيبركانين في كلا الإتجاهين، بسبب وجود أشغال تمرير كابل كهربائي.

وأكد ذات المصدر أن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بعين الدفلى متواجدون بعين المكان. من أجل تنبيه مستعملي الطريق وتسهيل حركة المرور.

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