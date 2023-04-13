توقف حركة القطارات على خط  واد الكبريت وتبسة وجبل العنق

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف حركة سير القطارات استثنائيا على خط “واد الكبريت-تبسة-جبل العنق”.

وحسب بيان للشركة، فإن هذا التوقف يأتي بسبب الأشغال الجارية لتهيئة وتثنية هذا الخط.

وعليه، فإن حركة سير القطارات على هذا الخط ستتوقف إستثنائيا إبتداء من يوم الأحد 16 أفريل 2023 إلى غاية الأربعاء 19 أفريل 2023.

وأوضح البيان، أن الخطوط المعنية بالتوقف هي كما يلي:

قطار تبسة – الجزائر سيتوقف يومي 17 و 19 أفريل 2023 وذلك ذهابا وإيابا.

وكذا قطار تبسة -سوق أهراس سيتوقف ابتداء من يوم الأحد 16 أفريل 2023 الى يوم الأربعاء 19 أفريل 2023 ذهابا وإيابا.

هذا وتعتذر الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية عن أي إزعاج ناجم عن هذا التغيير الاستثنائي في البرنامج.