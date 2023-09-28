توقف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر ابتداء من اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ان حركة قطارات ضاحية الجزائر ( الكهربائية ) ستتوقف ابتداء من الساعة التاسعة 00: 21 ليلا. ليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، إلى غاية الساعة الحادية عشر 00: 11 صباحا ليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023.

واوضحت الشركة في بيانها أن قطارات الخطوط الطويلة والخطوط ما بين المدن (قطارات الديزل) تسير بشكل عادي.

كما أشار ذات المصدر إن توقف سير القطارات جاء نظرا لأشغال تشييد جسر على مستوى منطقة الحراش يعلو خط السكة الحديدية.

وفي ختام بيانها قدمت الشركة اعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن أي إزعاج ناجم جراء هذه الأشغال.