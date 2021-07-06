توقف حركة سير قطارات ضواحي العاصمة بسبب الرشق بالحجارة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف حركة سير قطارات ضواحي العاصمة والقطارات الجهوية إلى إشعار آخر.

وجاء ذلك، بعد تسجيل الشركة، مساء اليوم الثلاثاء، على الساعة الثالثة مساء، لعملية اعتداء بالرشق بالحجارة على كل من القطار القادم من وهران باتجاه الجزائر العاصمة “كوراديا”، وقطار الضاحية القادم من العفرون باتجاه الجزائر العاصمة، وذلك على مستوى منطقة بئر توتة بالعاصمة.

وحسب بيان لذات المؤسسة، فقد تسبب هذا السلوك الهمجي في جرح سائق القطار المتوجه من العفرون إلى الجزائر العاصمة، وكسر زجاج ونوافذ القطارين.

وأشار البيان، إلى إن هذا السلوك، دفع عمال القطارات إلى تنظيم حركة احتجاجية، رفضا لمثل هذه السلوكيات العدوانية، وتضامنا مع زميلهم الذي تم نقله إلى المستشفى للعلاج، وعليه، فإن حركة سير قطارات ضواحي العاصمة والقطارات الجهوية متوقفة حاليا إلى إشعار آخر.