“جاست ايمو” توقف خدماتها.. وزير السكن يوضح

رد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على الإشكالية المطروحة بخصوص شركة “جاست ايمو” التي تطرح التساؤلات. أين تداولت مختلف الصفحات خبر توقفها عن تسيير سكنات عدل. بعد صدور أحكام قضائية بحذف الأعباء من فاتورة الكراء.

كما أكد وزير السكن، أنه توجد نقائص في بعض المواقع السكنية الخاصة بـ”عدل”. قائلا “يجب تحسين عمل خدمات “جاست ايمو”. لأن “عندما تم انشاء هذه الشركة كانت موجهة لـ55 ألف مسكن وهي الآن تسيّر أكثر من 700 ألف مسكن”.

في حين، أشار بلعريبي، إلى أنه سيتم تحيين طريقة تسيير شركة “جاست إيمو”. وطريقة عمل على أكمل وجه. مردفا “لم أتحدث عن تسريح العمال في بل تحدثت عن السكنات التي يجب أن تبقى كما كانت عند التسليم”.

وكان وزير السكن قد كشف سابقا عن إنشاء لجان خاصة تم تكليفها بتفتيش نوعية السكن المنجزة بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”.

وقال وزير السكن، أنه أسدى تعليمات للمديرية العامة والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”. من أجل إنشاء لجان تفتيش لنوعية السكن. مؤكدا أن دائرته الوزارية تسعى لتوزيع سكنات ذات جودة ونوعية.

وتستعد وزارة السكن لإطلاق عملية واسعة لتوزيع 120 ألف وحدة سكنية هذا الشهر. بمناسبة احياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ربط هذا النوع من العمليات بالمحطات التاريخية الهامة.

ودعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فيصل زيتوني، جميع القائمين على المشاريع السكنية المرتقب تسليمها بتحمل المسؤولية. وهذا في حال تسليم سكنات دون كهرباء وغاز وماء أو الربط بشبكات الصرف الصحي.

كما شدد المدير العام لوكالة عدل، على ضرورة توفر الغاز والكهرباء والماء والربط بشبكات الصرف الصحي بالمواقع السكنية المرتقب تسليمها.

و أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، في تعليمات سابقة، على ضرورة إعداد محاضر تسليم واستلام. ويتم التوقيع بين مصالح التسيير العقاري ومؤسسة الإنجاز ورئيس المشروع و ممثلي المكتتبين.