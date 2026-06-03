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أخبار الجزائر

توقف خدمة المترو

بقلم عايدة.ع
توقف خدمة المترو
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أعلنت صباح اليوم الأربعاء، شركة استغلال مترو الجزائر “سيما” عن توقف خدمة المترو مؤقتًا.

وأوضحت الشركة أن توقف الخدمة جاء على إثر تسجيل خلل نقني، كما دعت زبائنها الكرام إلى تفهّم هذا الظرف.

كما أكدت أن فرقها التقنية مجندة وتعمل على قدم وساق لإصلاح الخلل وإعادة استئناف الخدمة في أقرب الآجال الممكنة.

هذا وتقدمت شركة “سيما” بخالص اعتذارها لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا التوقف المؤقت، وتشكرهم على حسن تفهمهم.

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