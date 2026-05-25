توقف خدمة ترامواي العاصمة

أعلنت الشركة المكلفة بتشغيل وصيانة خطوط الترامواي في الجزائر “سيترام”، أن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة غير متاحة حاليا بين حي المندرين و درقانة.

وجاء في بيان للشركة “تعلم شركة سيترام زبائنها الكرام بأن حركة الترامواي في الجزائر العاصمة. متوقفة حاليا بين محطتي حي المندرين و درقانة”.

كما وضع الرقم التالي: 0659947006 تحت تصرف الزبائن للحصول على مزيد من المعلومات أو للاستفسار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور