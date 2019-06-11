توقف رحلات القطار إلى الولايات الشرقية لـ10 أيام

بسبب أشغال الصيانة التي يعرفها نفق البويرة

رحلات للقطار من الجنوب إلى الولايات الساحلية للعائلات قريبا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن التوقف التام لحركة النقل باتجاه الجهة الشرقية للوطن لمدة عشرة أيام كاملة.

اعتبارا من التاسع جوان الجاري إلى غاية التاسع عشر منه، بسبب أشغال الصيانة التي سيخضع لها النفق المؤدي إلى ولايات قسنطنية وبجاية وعنابة.

وقال، سيد أحمد بن عطا الله، رئيس خلية الإعلام بالشركة، في اتصال بـ «النهار»، إن الرحلات باتجاه الجهة الشرقية للوطن عبر القطار.

ستتوقف عند النقطة الكيلومترية 118 التي تسبق نفق البويرة، أما محطة البويرة نفق وما يتبعها من محطات ستعرف توقفا نهائيا في الحركة لمدة عشرة أيام.

بسبب أشغال الصيانة الروتينية التي سيخضع لها النفق للتأكد من سلامة السكك، وعدم تأثر النفق بفعل تشققات»الرحلات باتجاه المحطات الشرقية .

ستعرف شللا كليا إلى غاية التاسع عشر جوان الجاري، باستثناء محطتي البويرة وتيزي وزو».

إلى ذلك، كشف رئيس خلية الاتصال، عن خطوط جديدة ستدشنها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بعد الانتهاء من أشغال الصيانة للنفق تربط العاصمة بولاية بجاية.

عبر قطار «كورادية»، بالإضافة إلى فتح عدة خطوط أخرى للنزهة لفائدة العائلات الجزائرية تربط ولايتي بسكرة والمسيلة بالولايات الشرقية الساحلية على غرار سكيكدة وبجاية.