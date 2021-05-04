توقف رحلة قطار “العفرون_الجزائر” بسبب وفاة إمرأة دهسا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بأنه تم تسجيل حادث دهس قطار لإمرأة كانت متواجدة على خط السكة الحديدية.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن المرأة توفيت على مستوى تقاطع السكة مع الطريق بالقرب من محطة موزاية ولاية البليدة.

وتوفيت الإمرأة دهسا من طرف قطار متوجه من العفرون نحو الجزائر العاصمة، حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت المؤسسة، أن القطار متوقف حاليا، وسيشهد تأخرا في موعد سيره، في انتظار إستكمال الإجراءات المعمول بها من طرف المصالح المعنية.

وأوضح البيان، أن المعطيات الأولى المتوفرة في عين المكان تشير إلى عملية إنتحار.