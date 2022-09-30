توقف سير القطارات بين تيزي وزو والثنية

سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الجمعة، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي تيزي وزو والثنية.

وحسب بيان للشركة، تسبب هذا العطب، في توقف حركة قطارات الضاحية، ما بين تيزي وزو والثنية.

وتتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني الخارج عن إرادتها.

كما تؤكد بأنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.