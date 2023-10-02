توقف شبكات إجرامية حاولت اغراق العاصمة بـ”الزطلة” والمهلوسات

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية حسين داي بأمن ولاية الجزائر 3 أشخاص مشتبه فيهم. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض المتاجرة في المخدرات “القنب الهندي”.

قضية الحال جاءت بناءً على معلومة أمنية وردت إلى علم عناصر الفرقة، مفادها تواجد أشخاص مشبوهين. يحوزون على كمية معتبرة من المخدرات (القنب الهندي)، يقومون باخفاءها. على مستوى إحدى عمارات بشارع محمد بلوزداد – بلكور بالعاصمة.

كما قامت الضبطية القضائية لذات الفرقة، بتكليف عناصرها للترصد لهم و العمل على إيقافهم. أين تم رصد فعلا تواجد 3 مشبوهين مقابل ذات العمارة، ليتم إعداد خطة لإيقافهم. وبعد اخضاعهم للتفتيش الجسدي وكذا تفتيش مكان إخفائهم لتلك السموم مدخل العمارة. كما تم ضبط تسعة 9 صفائح من المخدرات (القنب الهندي) يقدر وزنها 920 غ. ليتم ايقاف المعنيين.

مواصلة التحريات في ذات القضية، تم استصدار أوذونات تفتيش مساكنهم من طرف النيابة العامة ، ليتم حجز ميزان الكتروني يستعمل في وزن المخدرات. كما تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بموجب ملف إجراءات قضائية .

وفي عملية موازية، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية حسين داي من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم. عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض المتاجرة في المؤثرات العقلية. مع حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

قضية الحال جاءت على إثر دوريات لعناصر الفرقة في حدود الساعة الواحدة صباحا. على مستوى قطاع الاختصاص لحسين داي لفت انتباههم شخص مشبوه .

وبعد إخضاع المعني للملامسة الجسدية ضبط بحوزته 45 كبسولة من المؤثرات العقلية. وبعد التحريات، تم التوصل إلى توقيف المشتبه فيهما الاثنان اللذان يقومان بتمويله بهده السموم.

وفي حين، كُلّلت العملية، بعد تفتيش لمساكنيهما بحجز 455 كبسولة آخرى من المؤثرات العقلية. وكذا أسلحة بيضاء. ومبلغ مالي من عائدات البيع يقدر بـ14500دج.

كما تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي للسماع إلى المشتبه فيهم في محاضر رسمية.