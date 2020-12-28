توقف عملية البحث عن المدعو موسى بلعيد هجالة التائه بمنطقة الضاية مؤقتا

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة، اليوم، عن توقف عملية البحث عن المدعو موسى بلعيد هجالة التائه بمنطقة الضاية ليلا.

ويأتي هذا بعد مرور 72 ساعة من فقدانه بمنطقة الضاية بلدية عين الرمانة دائرة موزاية.

فيما تستأنف وتتواصل عملية البحث صبيحة الثلاثاء ابتداء من الساعة 07 سا و 00 د.

وتجدر الإشارة، أن تم القيام بعملية بحث مركزة ومكثفة عبر مجاري الأودية والمناطق الوعرة والممرات والمسالك الغابية.

كما تم تدعيم فرق التدخل لمديريات الحماية المدنية بالبليدة والمدية قد شهدت تدعيما بوحدات من تيبازة، عين الدفلى والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء.