26 يوم “كوما” وقلبه توقف 3 دقائق.. هذه الحالة الصحية للفنان “صويلح”

نشر إبراهيم إيربن إبن زوجة الفنان والكوميدي صالح أوقروت المعروف لدى الجزائريين بـ” صويلح” صورا يروي من خلالهم الحالة الصحية وقصة ومعاناة “صويلح” مع المرض إلى غاية وقوفه لأول مرة منذ عامين من المرض.

وكشف إيربن، من خلال الصور التي نشرها أن المرض ظهر على الفنان “صويلح” بداية شهر رمضان سنة 2021. وتم الشروع في البحث عن أطباء أكفاء دون إخبار أحد بالأمر. مشيرا إلى أن الأطباء وبمجرد تشخيص حالة “صالح أوقروت” ورؤيته على تلك الحالة تمزق قلبهم ألما.

وأضاف إيربن، أنه تم أخذ عينات من “BIOPSIE” لتحليلها، وكانت الفاجعة يوم 25 أفريل 2021، أين التمست نظرة حزن الطاقم الطبي لحظة الحصول على النتائج..” لقد كان خبرا سيئا”. وفي 27 أفريل إكتشف الأطباء ورم في الدماغ عند “صويلح”.

نقل صالح أوقروت “صويلح” للعلاج في الخارج

وكتب إيربن: “في اللحظة التي انهار فيها كل شيء علينا ورفض البعض سيارة إسعاف لنا والذين قالو أنه ممنوع البقاء لفترة أطول في المستشفى قرر الرئيس التكفل بحالة صالح.. “قبل العيد بأسبوع ذهب صالح رفقة زوجته للعلاج في الخارج”.

للإشارة ،تم يوم 8 ماي 2021، نقل الفنان القدير صالح أوڨروت المعروف بـ”صويلح” لمباشرة العلاج من الأورام السرطانیة في فرنسا. وتم تخصيص للممثل القدير صاحب أغنية “جا الماء نوض تعمر”، طائرة طبية خاصة. وغادر الفنان “صويلح” التراب الوطني، عقب استكمال الإجراءات اللازمة التي تكفل بها الـ”الكناس”، وحصوله على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي.

وأضاف إيربن، أنه وقبل إجرائه عملية جراحية على مستوى الرأس، أكد كل الأطباء أنه من المستحيل أن يتعافى غير أنه بقى يضحك وصبور.. ورغم كل الصعاب وتوقعات الأطباء وبإذن الله يستيقظ صالح ويبتسم وكأن شيئا لم يحدث.

وتابع يقول:”بعد بضعة أسابيع أثناء إجراء عملية جراحية على كليتيه أخبرتني والدتي وهي في حالة ذهول أنه دخل في غيبوبة كاملة”.. و”مرة أخرى كان الأطباء على يقين أنه لن يستيقظ مرة أخرى.. ومن الأفضل إعادته إلى وطنه”.. “لكن بعد 26 يوما في الإنعاش توقف قلبه خلالها 3 دقائق” يستيقظ وبعد عامين يدخل صالح أوقروت إلى أرض الوطن.

بعد العسر يسر

وبعد دخول الفنان والكوميدي صالح أوقروت إلى أرض الوطن، زاره أقربائه ومحبيه من أصدقائه في الوسط الفني ومحبيه وبقي يواصل العلاج المكثف. ليقف اليوم على قدميه وهو يتماثل للشفاء بعد عامين من المرض.

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