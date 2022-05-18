توقف مؤقت لترامواي العاصمة غدا عبر هذه المحطات
أعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر، عن توقف الخدمة مؤقتا على خط ترامواي الجزائرمن محطة العناصر الى غاية خروبة غدا الأحد.
وجاء في بيان للمؤسسة :”تعلم سيترام زبائنها الكرام عن توقف الخدمة مؤقتا على خط ترامواي الجزائر، من محطة العناصر الى غاية خروبة، و هذا لسبب هدم أحد بنايات الموجودة في شارع طرابلس التي باشرت به دائرة حسين داي و هذا ابتداء من يوم الغد.”
وأضاف البيان” أنه سيتم استبدال الخدمة بحافلات ايتوزا طوال فترة التوقف والتي تلي نفس أوقات استغلال الترامواي (الصعود بتذكرة سيترام).”
كما سيتم الحفاظ على الخدمة من محطة الهواء الجميل الى غاية درقانة وسط.
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كما أعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر عن مواقيت جديدة لحركة سير قاطراتها على مستوى محطتي العناصر ودرقانة.
وكشف بيان ذات المؤسسة عن الجدول الزمني الجديد لسير ترمواي الذي سيكون على النحو التالي:
الانطلاق من محطة درڤانة سيكون على الساعة 05:45 صباحا، أما آخر رحلة فستكون على الساعة 19:50.
بينما سيكون الإنطلاق في اول رحلة من محطة العناصر على الساعة 18:00 صباحا. أما آخر رحلة فحددت في تمام الساعة 21:00 ليلا.
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كما كشفت مؤسسة ميترو الجزائر، أنه سيتم الإبقاء على مواقيت التنقل عبر الميترو و الترامواي و النقل بالكوابل السارية في رمضان. خلال يومي عيد الفطر المبارك.
وأوضح بيان للمؤسسة، أن ميترو الجزائر العاصمة سيعمل من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الواحدة 1:00 ليلا.
كما أشار المصدر، أن ترامواي كل من الجزائر العاصمة وقسنطينة وسطيف، سيكون في الخدمة من الساعة 7:00 صباحا حتى الساعة 1:00 ليلا. بينما سيضمن ترامواي كل من وهران و سيدي بلعباس، الخدمة من الساعة 7:00 صباحا حتى منتصف الليل.
وأضاف البيان، أن ترامواي ورقلة سيضمن النقل من الساعة 6:30 صباحا حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
و أشار ذات المصدر، أنه فيما يتعلق بالنقل بالكوابل، فإن تيليفريك باب الواد سيعمل من الساعة 7:00 صباحا حتى منتصف الليل. في حين يعمل تليفيريك “الحامة -مقام الشهيد”، من الساعة 8:00 صباحا حتى منتصف الليل. بينما يستقبل تليفيريك قصر الثقافة مستخدميه من الساعة 8:00 صباحا حتى 6:30 مساء.
من جانبه، سيبدأ تيلفيريك البليدة، الخدمة ابتداء من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 6:00 مساء. أما بالنسبة لتليفيريك تلمسان، فسيعمل من الساعة 8:00 صباحا حتى منتصف الليل. حسب توضيحات مؤسسة ميترو الجزائر، بينما يعمل تيلفيريك تيزي وزو من الساعة 7:30 صباحا حتى منتصف الليل.