توقف مؤقت لترامواي العاصمة غدا عبر هذه المحطات

أعلنت مؤسسة سيترام المسيرة لترامواي الجزائر، عن توقف الخدمة مؤقتا على خط ترامواي الجزائرمن محطة العناصر الى غاية خروبة غدا الأحد.

وجاء في بيان للمؤسسة :”تعلم سيترام زبائنها الكرام عن توقف الخدمة مؤقتا على خط ترامواي الجزائر، من محطة العناصر الى غاية خروبة، و هذا لسبب هدم أحد بنايات الموجودة في شارع طرابلس التي باشرت به دائرة حسين داي و هذا ابتداء من يوم الغد.”

وأضاف البيان” أنه سيتم استبدال الخدمة بحافلات ايتوزا طوال فترة التوقف والتي تلي نفس أوقات استغلال الترامواي (الصعود بتذكرة سيترام).”

كما سيتم الحفاظ على الخدمة من محطة الهواء الجميل الى غاية درقانة وسط.

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