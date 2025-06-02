أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف مؤقت لرحلات القطار على الخط الدولي “الجزائر-تونس–الجزائر”.

وحسب بيان للشركة، ستتوقف رحلات القطار، على هذا الخط، في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 3 جوان 2025، إلى غاية السبت 14 جوان 2025.

وستستأنف الرحلات يوم الأحد 15 جوان 2025 حسب البرنامج اليومي المعتاد لهذا الخط.

هذا وتتقدم الشركة بخالص اعتذاراتها للمسافرين على الازعاج بسبب انقطاع الخدمة خلال هذه الفترة.