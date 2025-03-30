توقف مؤقت لرحلات قطار الجزائر-تونس بداية من اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف مؤقت لرحلات القطار على خط “الجزائر - تونس – الجزائر ” وهذا بداية من اليوم الأحد 30 مارس 2025.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن رحلات القطار على خط “الجزائر – تونس – الجزائر “. ستتوقف مؤقتا بداية من اليوم الأحد 30 مارس 2025 إلى يوم الجمعة 04 أفريل 2025 .

كما أشار المصدر نفسه، أن الرحلات ستستأنف يوم الأحد 06 أفريل 2025 حسب البرنامج اليومي المعتاد لهذا الخط.

وتقدمت الشركة بخالص اعتذاراتها للمسافرين على الإزعاج بسبب انقطاع الخدمة خلال هذه الفترة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور