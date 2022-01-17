توقف مؤقت لرحلات ميترو الجزائر .. الشركة توضح
اصدرت مؤسسة ميترو الجزائر بيانا حول التوقف المؤقت لرحلات للميترو صبيحة اليوم الإثنين حيث ارجعت السبب إلى عطب تقني.
وأوضحت مؤسسة ميترو الجزائر في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن خلل تقني وقع صبيحة اليوم على مستوى محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء. في حين حركة سير الميترو بقيت عادية بين محطة الحراش وساحة اول ماي وأيضا مابين محطة حي البدر وعين النعجة.
وإختمت الشركة بيانها بتقديم الإعتذار لزبائنها عن هذه الخلل التقني، وكذا الإزعاج المتسسب من جراء ذلك.
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أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، أنه حدث خلل تقني صباح اليوم على الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء.
وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم تأمين خدمة مؤقتة في الجزء الرابط بين محطتي الحراش وسط و أول ماي و بين محطتي حي البدر وعين النعجة من أجل تسهيل تنقل مسافرينا.
وكشفت ذات المؤسسة، أن الفرق التقنية لمترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال في أحسن الظروف.
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أعلنت وزارة النقل عن إستئناف نشاط ميترو الجزائر بداية من يوم الخميس 07 أكتوبر2021 . وحسب ذاتت الوزارة ستكون إنطلاق أول رحلة للميترو من الساعة 06 صباحا .
واضاف البيان أن مؤسسة الجزائر قامت بتدعيم وتقوية عدد القاطرات ورفع وتيرة التناوب لتقليص فترات الإنتظار وتجنب الاكتظاظ .
وللإشارة فقد توقفت حكة سير ميترو الجزائر منذ 18 شهرا بسبب جائحة كورونا.
ميترو الجزائر: إستلام التوسعة نحو مطار هواري بومدين في الثلاثي الأول 2026
كشف المدير العام لمؤسسة مترو الجزائر، علي أرزقي.أنه من المنتظر إستلام مشروع توسعة مترو الجزائر من محطة الحراش نحو مطار هواري بومدين.والممتدة على مسافة 9.5 كلم. خلال الثلاثي الأول من 2026.
وقال أرزقي في تصريح لوأج خلال زيارة تفقدية قام بها وزير النقل عيسى بكاي لمشاريع ميترو الجزائر. أن مشروع التوسعة الممتدة من الحراش نحو مطار هواري بومدين مرورا بباب الزوار ينجز على مرحلتين. حيث يتوقع الإنتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بأشغال الهندسة المدنية في 2024. بينما تنتهي المرحلة الثانية المتعلقة بإنجاز النظام الكلي “العتاد والتهيئة” في الثلاثي الأول 2026.
وأضاف المدير أن نسبة تقدم الاشغال المتعلقة بالهندسة المدنية فاقت 70 بالمائة. أما النظام الكلي والذي يشمل جميع التجهيزات اللازمة لسير الميترو على غرار العتاد الكهربائي ونظام التهوية ونظام التذاكر والأدراج الأتوماتيكية. فسيتم إنجازه كليا ولأول مرة من طرف الشركة العمومية “كوسيدار” وبكفاءات جزائرية.
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