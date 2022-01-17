توقف مؤقت لرحلات ميترو الجزائر .. الشركة توضح

اصدرت مؤسسة ميترو الجزائر بيانا حول التوقف المؤقت لرحلات للميترو صبيحة اليوم الإثنين حيث ارجعت السبب إلى عطب تقني.

وأوضحت مؤسسة ميترو الجزائر في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك أن خلل تقني وقع صبيحة اليوم على مستوى محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء. في حين حركة سير الميترو بقيت عادية بين محطة الحراش وساحة اول ماي وأيضا مابين محطة حي البدر وعين النعجة.

وإختمت الشركة بيانها بتقديم الإعتذار لزبائنها عن هذه الخلل التقني، وكذا الإزعاج المتسسب من جراء ذلك.

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أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، أنه حدث خلل تقني صباح اليوم على الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم تأمين خدمة مؤقتة في الجزء الرابط بين محطتي الحراش وسط و أول ماي و بين محطتي حي البدر وعين النعجة من أجل تسهيل تنقل مسافرينا.

وكشفت ذات المؤسسة، أن الفرق التقنية لمترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال في أحسن الظروف.

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