توقف مؤقت للقطارات المتوجهة نحو محطة الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بأن القطارات المتوجهة نحو محطة الجزائر، ستتوقف مؤقتا على مستوى محطة آغا.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن سبب التوقف جاء إثر انهيار جدار عازل، صباح اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021. أدى إلى اعتراض خط السكة الحديدية ما بين محطتي آغا والجزائر.

وأشار البيان أن قطارات ضاحية الجزائر العاصمة، ستنطلق مؤقتا من محطة آغا، عوض محطة الجزائر.

من جهتها أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنها تسخر كافة الإمكانيات من أجل السماح بعودة حركة القطارات نحو محطة الجزائر في أقرب وقت.

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إضطراب في حركة سير القطارات بالضاحية الغربية للعاصمة

وكانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد أعلنت سابقا عن تسجيل إضطراب في حركة سير القطارات بالضاحية الغربية للعاصمة “الجزائر _ البليدة”. حسب بيان للمؤسسة فقد سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. صباح الأحد، إنقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البلدية وبني مراد، إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية وأوضح المصدر، أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة “ما بين الجزائر والبليدة” ستشهد إضطرابا خلال صبيحة هذا اليوم. أما القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، ستتوقف عند محطة بني مراد. بالمقابل القطارات المتوجهة من العفرون والبليدة، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا. مؤكدة أنها سخرت كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي في أقرب وقت ممكن.