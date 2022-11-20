توقف مؤقت للمصعدين الهوائيين لمقام الشهيد وقصر الثقافة

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري بالمصاعد الهوائية، اليوم الأحد، عن التوقف المؤقت للمصعدين الهوائيين لمقام الشهيد وقصر الثقافة.

وحسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن المؤسستين، سيتوقف المصعدين الهوائيين المعنيين، ابتداء من اليوم الأحد لأسباب تتعلق بالصيانة.

وأعلنت المؤسستان عن “التوقف المؤقت للاستغلال التجاري للمصعدين الهوائيين لمقام الشهيد وقصر الثقافة على التوالي من 20 إلى 22 نوفمبر. ومن 22 إلى 24 نوفمبر في إطار عملية الصيانة المنتظمة للمصعدين الهوائيين.