توقف مؤقت للمصعد الهوائي الرابط بين “الحامة” و”مقام الشهيد” بدءا من هذا الموعد

أصدرت مؤسسة ميترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري بالكوابل، اليوم الاربعاء، بيانا صحفيا، أعلنت فيه عن توقف مؤقت لخط المصعد الهوائي الرابط بين حديقة التجارب (الحامة) ومقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل 15 جانفي الى الاثنين 23 جانفي 2023 بغرض الصيانة.

وجاء في بيان المؤسستين: “مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل، تعلمان زبائنهما الكرام انه في اطار عملية الصيانة المنتظمة لمنشآتها، فان الاستغلال التجاري للمصعد الهوائي سيتوقف خلال الفترة الممتدة من الأحد 15 جانفي الى الاثنين 23 جانفي 2023”.