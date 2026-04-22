توقف مؤقت للنظام المعلوماتي “جبايتك”

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن النظام المعلوماتي “جبايتك”. سيخضع لأعمال صيانة تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية المقدمة.

وأشارت المديرية في بيان لها، أن هذا النظام سيكون غير متاح ابتداءً من يوم الخميس 23 أفريل 2026 على الساعة 00:00، ليستأنف الخدمة يوم الأحد 26 أفريل على الساعة 08:00 صباحًا.

وقدمت المديرية اعتذارها لكافة مستخدمي النظام المعلوماتي “جبايتك ” عن هذا التوقف المؤقت للخدمة.

