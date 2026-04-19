توقف مؤقت لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 1 بتيبازة

بقلم نادية بن طاهر
أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه “فرع مجمع سوناطراك”، عن توقف مؤقت لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 1 بولاية تيبازة، لمدة 4 أيام، من 19 إلى 22 أفريل 2026.

وحسب بيان للشركة، يأتي هذا التوقف لإجراء صيانة مبرمجة تهدف إلى تحسين أداء التجهيزات وضمان جاهزيتها. والوقاية من الأعطال، خاصة مع تزايد الطلب على المياه خلال فصل الصيف.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج وطني منسق مع الجزائرية للمياه، يشمل عدة محطات تحلية عبر الوطن. بهدف ضمان استمرارية الخدمة، والحفاظ على التجهيزات، وتعزيز جاهزية المنشآت خلال فترات الذروة.

وأكدت الشركة التزامها بتوفير خدمة عمومية ذات جودة عالية والمساهمة في تعزيز الأمن المائي.

