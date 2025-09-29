توقف مترو الجزائر بسبب عبث بعض الأطفال بمقبض الطوارئ

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر عن توقف جزئي لحركة المترو اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، نتيجة قيام بعض الأطفال بسحب مقبض الطوارئ بشكل عبثي وغير مبرر.

وأسفر هذا التصرف عن توقف مؤقت في حركة القطارات بين محطتي أول ماي والمعدومين في الاتجاهين ذهاباً وإياباً، مما تسبب في تأخير قدره 57 دقيقة.

وأكدت الشركة استئناف السير بشكل طبيعي بعد تدخل سريع من الفرق التقنية المختصة. مع تقديم اعتذار رسمي لجميع المسافرين عن الإزعاج الناتج، والذي كان خارج إرادة المؤسسة.

وشددت شركة المترو على أن تجهيزات السلامة مخصصة فقط للحالات الطارئة. داعية الأهالي إلى توعية أبنائهم بضرورة الالتزام بالسلوك الحضاري واحترام قواعد الأمن والسلامة لضمان سير الخدمة بانسيابية.

كما نبهت الشركة بأن العبث بأجهزة الطوارئ يعدُّ سلوكاً خطيراً يعرّض مرتكبه لعقوبات قانونية وغرامات مالية. مؤكدة حرصها على تطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الشبكة والمسافرين.