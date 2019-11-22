توقف محطة تحلية مياه البحر لتيبازة عن العمل لثلاثة أيام

تقوم شركة مياه تيبازة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر” فوكة ” ببرمجة توقيف تام للمحطة، للقيام بأشغال الصيانة الوقائية السنوية لمرافقها لمدة ثلاثة أيام.

وحسب بيان “سيال”، اليوم الجمعة، يأتي هذا ابتداء من الساعة 08:00 من صبيحة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 إلى غاية الساعة 08:00 من صبيحة يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.

وسيتسبب التوقف في تذبذب عملية التزويد بالمياه الشروب في كل من بلديات: دواودة، بوسماعيل، بوهارون، عين تقورايات وسيدي راشد.

كما ستشهد أيضاانقطاع تام في عملية توزيع المياه الشروب في بلديات القليعة، فوكة، الشعيبة، خميستي.

تذبذبات أخرى قد تشهدها بلديات السلسلة الساحلية للعاصمة وهي المعالمة، زرالدة، سطاوالي، وعين البنيان.

وأكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية بهذا التوقف، أن استئناف خدمة التزويد بالمياه ستتم بطريقة تدريجية خلال يوم الخميس 28 نوفمبر 2019.

وستسخر شركة سيال شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية من المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.