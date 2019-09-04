توقف مشروع نفق علوي بوهران يهدد أرواح التلاميذ

ناشد أولياء التلاميذ، في أول يوم للدخول الاجتماعي، والي وهران، التحرك العاجل لحماية أبناءهم المتمدرسين من مخاطر حوادث المرور.

خوصوصا على مستوى الطريق الدائري الرابع، الرابط بين المنطقة الصناعية لبئر الجير وسيدي البشير، بعد توقف مشروع انجاز نفق علوي للراجلين، بالرغم من الوعود التي قطعتها السلطات المحلية بتسليمه قبل الدخول المدرسي.

طريق الموت الذي حصد العديد من الأرواح، من بينهم متمدرسين، بسبب غياب ممر علوي على مستوى الطريق، يشكل خطرا عليهم بفعل السرعة التي يسير بها أصحاب السيارات والشاحنات.

كما يتسبب هذا الطريق، في تأخر التلاميذ، عن الإلتحاق بمقاعد الدراسة،بسبب انتظارهم لوقت طويل لعبوره.

الأمر الذي يستدعي ايجاد حلول استعجالية، من أجل سلامة التلاميذ وأوليائهم، والذين يضطرون يوميا إلى مرافقة فلذات أكبادهم خوفا عليهم، على حساب التحقاهم بعملهم في المواعيد المحددة.

خصوصا بعدما سجلت عدة وفيات، آخرها مصرع تلميذ ووالده العام الماضي دهسا، على مستوى هذا الطريق.