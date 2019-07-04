توقف مصنع TMC لتركيب السيارات يحيل نحو 1400 عامل على البطالة الإجبارية بتيارت

علمت ” النهار ” من مصادرها، أنه تم تسريح عمال مصنع تركيب السيارات TMC، بتيارت والذين يراوح عددهم 1400 عامل، سيدخلون في بطالة إجبارية مفاجئة.

وقد جاء هذا الإجراءـ بعدما تعذر لحد الساعة جلب المواد الأولية المخصصة للتركيب والمتواجده على مستوى ميناء ولاية مستغانم، والتي تزيد عن 1000 حاوية، تحمل المواد المخصصة لتركيب السيارات، لسير نشاط المصنع .

حيث يبقى الإشكال في تسريح ملف هذه الأخيرة على مستوى البنوك المتخصصة في ذلك، أين لازالت القضية عالقة، وإنعكست سلبا على العمال بالدرجة الأولى، بعد غلق المصنع مؤقتا، والذي عرف عدة إرتدادات وهزات قبل اليوم.

ويطالب الكثير من العمال من الدولة ضرورة تأمين رزقهم وعدم الزج بهم الى البطالة من جديد، خاصة وأن الكثير منهم فتح بيت عائلي أصبح مصدر رزقه وهو اليوم مهدد في كيفية تأمين لقمة العيش لعائلته .