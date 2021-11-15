توقف مفاجئ لحركة تراموي الجزائر.. واستياء لدى المواطنين

أعلنت شركة استغلال النقل بالترامواي للجزائر “سيترام”، في بيان لها، أن حركة السير على الخط لترامواي الجزائر، توقفت اليوم الإثنين على الساعة 17 و57 د.

وأثار هذا الإنقطاع الذي وقع على طول الخط الرابط بين محطتي درقانة وسط إلى غاية العناصر، غضب لدى المستعملين الذي عبروا عن استيائهم عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسوك”، خاصة وأن المؤسسة لم تعط أي إشعار من قبل حول هذا التوقف.

ومن جهتها، أعربت شركة (سيترام) عن تأسفها لزبائنها عقب التوقف الفجائي، مؤكدة أن فرق الصيانة على العمل والتدخل تسهر من اجل عودة سير العربات.

وتجدر الإشارة، إلى ان آخر قاطرة تنطلق من درقانة باتجاه العناصر على 22سا 00د ليلا.