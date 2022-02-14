توقف مفاجئ لميترو الجزائر

توقفت حركة ميترو الجزائر على مستوى محطة ساحة الشهداء اليوم الإثنين، بسبب تسرب حريق دخان داخل المحطة.

وحسب شهود عيان كانوا على متن الميترو تحدثت “النهار أونلاين” إليهم، كشفوا أن الميترو لم ينطلق بالرغم من مرور أكثر من 10 دقائق على صعودهم. ليتم إخبارهم بضرورة النزول لأن الحركة متوقفة دون إعطاء أكثر تفاصيل عن سبب توقف حركة الميترو.

من جهته أصدرت مؤسسة ميترو الجزائر بيانا بخصوص توقف الميترو، وكشفت أنه إندلع حريق بالقرب من محطة علي بومنجل، اليوم الاثنين على الساعة 12سا و14 د، تسبب في تسرب الدخان داخل المحطة وفي جزء من نفق المترو.

وأضافت المؤسسة ، أنه وحرصا على سلامة المسافرين، تم إخلاء المحطة مع تأمين خدمة مؤقتة بين الجزئين الرابطين بين محطتي الحراش وسط وحي البدر. وبين محطتي حي البدر وعين النعجة وذلك لضمان استمرار تنقل مسافرينا.

كما أنه تم بفضل التدخل السريع والفعّال لعناصر الحماية المدنية وفرق مترو الجزائر، السيطرة على الحريق فورا وإخراج الدخان من المحطة والنفق. ليتم إستئناف الاستغلال العادي للمترو على الساعة 12سا54

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ميترو الجزائر: خلل تقني بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر، أنه حدث خلل تقني يوم 17 جانفي الفارط. على الجزء الرابط بين محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه تم تأمين خدمة مؤقتة في الجزء الرابط بين محطتي الحراش وسط و أول ماي و بين محطتي حي البدر وعين النعجة من أجل تسهيل تنقل مسافرينا.

وكشفت ذات المؤسسة، أن الفرق التقنية لمترو الجزائر تبذل كل الجهود اللازمة لاستئناف الاستغلال في أحسن الظروف.

من جهتها اصدرت مؤسسة ميترو الجزائر في المساء بيانا. حول التوقف المؤقت لرحلات الميترو صبيحة حيث ارجعت السبب إلى عطب تقني.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها على الفيسبوك، أن خلل تقني وقع على مستوى محطتي خليفة بوخالفة وساحة الشهداء. في حين حركة سير الميترو بقيت عادية بين محطة الحراش وساحة اول ماي وأيضا مابين محطة حي البدر وعين النعجة.

وإختمت الشركة بيانها بتقديم الإعتذار لزبائنها عن هذه الخلل التقني. وكذا الإزعاج المتسسب من جراء ذلك.