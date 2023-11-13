أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم عن توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعيته في خان يونس.

واكد الهلال الأحمر الفلسطيني ان توقف مولد الطاقة الوحيد يهدد حياة 90 مريضًا يتلقون العلاج في المستشفى. منهم 25 مريضًا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة.

بالإضافة إلى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى

من جهته أعلن المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى عن نقص الموارد الامر أجبرهم على بتر أعضاء بعض الجرحى بسبب عجزهم عن إجراء عمليات جراحية

كما أكد ذات المتحدث أن إستشهاد عدد كبير من المصابين نتيجة النزيف وبسبب عجزنا عن تقديم الخدمة الطبية لهم. حبث وصلهم اليوم أكثر من 25 شهيدا و70 جريحا بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاء بعد قصف صهيوني.