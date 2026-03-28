توقف مُؤقت لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بتيبازة

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، عن التوقف المؤقت لمحطة تحلية مياه البحر فوكة 2 بولاية تيبازة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الأحد.

ويأتي هذا التوقف في إطار أشغال صيانة مبرمجة ذات طابع استباقي تهدف إلى ضمان الجاهزية القصوى للتجهيزات، وتحسين أدائها. والوقاية من الأعطال المحتملة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا ملحوظا في الطلب على المياه.

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج وطني شامل تم إعداده بالتنسيق مع الجزائرية للمياه. ويشمل مختلف محطات تحلية مياه البحر عبر التراب الوطني لاسيما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. واقتراب فترة الإمتحانات السنوية الابتدائية المتوسطة والثانوية. ضف الى ذلك عيد الأضحى و بداية فصل الصيف، وهي الفترة الأنسب لإنجاز مثل هذه العمليات التقنية.

ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان استمرارية ونجاعة تشغيل محطات التحلية، والحفاظ على سلامة التجهيزات وإطالة عمرها الافتراضي، وتعزيز جاهزية المنشآت لمواجهة الطلب المتزايد خلال موسم الذروة.

كما طمأنت الشركة أن هذا التوقف مبرمج ومدروس بعناية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجزائرية للمياه. وجددت التزامها الدائم بضمان خدمة عمومية ذات جودة عالية والمساهمة الفعالة في تعزيز الأمن المائي.