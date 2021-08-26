توقف نظام كدية اسردون عن الخدمة يحدث الطوارىء بالمدية

احدث توقف نظام كدية اسردون عن الخدمة والذي يزود الجهة الشمالية الشرقية ووسط المدية بالمياه الصالحة للشرب حالة من الطوارىء. حيث يزود هذا النظام بصفة مباشرة على تزويد 33 بلدية.

وأوضحت مصالح الولاية ان والي المدية جهيد موس يعقد اجتماع استعجالي بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عبد الله بورقعة. وكذا الأمين العام بالنيابة بالإضافة إلى رؤساء الدوائر، رؤساء البلديات المعنية، ومدراء القطاعات ذات الصلة.

وهذا من اجل تسطير برنامج استعجالي لمواجهة النقص في التزويد بالمياه الصالحة للشرب حيث تم اتخاذ جملة من الإجراءات:

تفعيل خلية الازمة على مستوى جميع الدوائر و تسيير الوضعية من قبل رؤساء الدوائر بصفة مستمرة و متواصلة. مع وضع برنامج للصهرجة خاص بكل دائرة مع استغلال كافة الوسائل المتاحة.

وأمر الوالي بانجاز ماخذ مائية اضافية potences لملئ الصهاريج. مع الإسراع في إتمام المشاريع الجارية ضمن مختلف البرامج. بالإضافة إلى الإسراع في وضع الانظمة القديمة قيد الاستغلال. وكذا استغلال نقاط المياه المتاحة 24\24.

ومن بين الاجراءات المتخدة ربط بعض المناقب المائية بمولدات الكهرباء و استغلالها.