توقف هذه الرحلات بعد سقوط كابل كهربائي على خط السكة الحديدية

سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الخميس، حادث سقوط كابل كهربائي، على خط السكة الحديدية. مما سيتسبب في اضطرابات في رحلات القطارات.

وحسب بيان للشركة، فقد تم تسجيل حادث سقوط كابل كهربائي ذات الضغط العالي تابع لشركة “سونلغاز”، على خط السكة الحديدية، ما بين الشفة والعفرون بالبليدة.

وعليه، تعلم الشركة زبائنها، إن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو العفرون، ستتوقف عند محطة البليدة.

كما إن القطارات المتوجهة من العفرون، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا.

كما أن القطارات الجهوية وقطارات الخطوط الطويلة المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق غرب الوطن. أو المتوجهة نحو الجزائر العاصمة من مناطق غرب الوطن، متوقفة حاليا.

كما تتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني الخارج عن إرادتها.

وتؤكد الشركة، بأن مصالح سونلغاز متواجدة في مكان الحادث من أجل رفع الكابل الكهربائي. والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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