توقف هذه الرحلات بعد سقوط كابل كهربائي على خط السكة الحديدية
سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح اليوم الخميس، حادث سقوط كابل كهربائي، على خط السكة الحديدية. مما سيتسبب في اضطرابات في رحلات القطارات.
وحسب بيان للشركة، فقد تم تسجيل حادث سقوط كابل كهربائي ذات الضغط العالي تابع لشركة “سونلغاز”، على خط السكة الحديدية، ما بين الشفة والعفرون بالبليدة.
وعليه، تعلم الشركة زبائنها، إن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو العفرون، ستتوقف عند محطة البليدة.
كما إن القطارات المتوجهة من العفرون، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا.
كما أن القطارات الجهوية وقطارات الخطوط الطويلة المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو مناطق غرب الوطن. أو المتوجهة نحو الجزائر العاصمة من مناطق غرب الوطن، متوقفة حاليا.
كما تتقدم الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني الخارج عن إرادتها.
وتؤكد الشركة، بأن مصالح سونلغاز متواجدة في مكان الحادث من أجل رفع الكابل الكهربائي. والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.
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تعديل برنامج سير قطارات الضاحية لناحية الجزائر
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل برنامج سير قطارات الضاحية لناحية الجزائر إبتداء من الأحد الماضي.
وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أوضحت من خلاله أن برنامج سير قطارات الضاحية لناحية الجزائر سيشهد تعديلا في مواعيد الإنطلاق والوصول ابتداء من الأحد 2 جانفي. كما أضاف البيان أن برنامج الرحلات الجديد سيمس الخطوط: “الجزائر-العفرون”، “آغا-زرالدة”، “آغا-الثنية-واد وعيسي” و “آغا-مطار هواري بومدين”.
وبخصوص مواقيت سير القطارات طبقا للبرنامج الجديد، قامت الشركة بنشرها مفصلة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”. كما سيتم تعليق ملصقاتها على مستوى كل المحطات المعنية.
كما دعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في ذات السياق زبائنها إلى تحميل تطبيق “SNTF.cs” الخاص بها. للاطلاع على كل تفاصيل رحلات قطارات الضاحية. وقطارات الخطوط الطويلة.
وأضاف البيان، أن التطبيق الذي يمكن تحميله من متجر التطبيقات “playstore”، سيسمح بالإطلاع والإستفادة من العديد من الخدمات والمعلومات كالتعرف على البرنامج الكامل لرحلات القطارات وأوقات وأيام الذهاب والإياب. ووجهات وأسعار التذاكر و نوع القطار لكل رحلة ومحطات الانطلاق والتوقف والوصول. بالإضافة إلى تلقي الإشعارات.