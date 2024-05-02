توقف مؤقت للعربات الهوائية بسبب خلل تقني بوهران

أعلنت مؤسسة النقل بالمصاعد الهوائية “إيتاك” عن خلل تقني على مستوى العربات الهوائية لتليفيريك وهران ادى إلى توقف مؤقت لمباشرة عمليات معاينة وصيانة.

الخلل التقني الذي تم تسجيله يوم أمس الأربعاء بعد انتهاء الخدمة بموقع وهران اثناء عمليات افراغ المركبات استدعى إيقاف التثبيت بشكل فوري.

مؤسسة “ايتاك” التي يبقى ضمان سلامة زبائنها من أولوياتها، تعلم مستخدمي العربات الهوائية بموقع وهران أن توقف الخدمة بها لمباشرة عمليات الصيانة لن يتعدى الثلاثة أيام، مؤكدة التزامها باعادة تشغيلها في أقرب الآجال.