توقف المصعد الهوائي لباب الوادي ابتداء من يوم الجمعة

أعلنت المؤسسة الجزائرية للنقل بالكوابل أن المصعد الهوائي لباب الوادي (الجزائر) سيتوقف مؤقتًا ابتداءً من يوم 14 مارس الجاري، وذلك لإجراء عملية صيانة دورية كبرى تهدف إلى ضمان أمن وسلامة التجهيزات.

وحسب بيان المؤسسة، فإن عملية الصيانة الكبرى هذه ستسمح بالتحقق من جميع المكونات الأساسية للتجهيزات لا سيما منها نظام الكوابل، العربات، الهياكل الحاملة، المحركات، ونظام الأمن.

وأضافت الشركة أن هذه الأشغال ضرورية لضمان أمن وسلامة وفعالية التجهيزات. إذ من شأنها أن تمكّن المصعد الهوائي من قطع مسافة تقدّر بحوالي 300,000 كيلومتر مجددًا بكل سلامة وأمان.

وتابع بيان المؤسسة أن المصعد الهوائي لباب الوادي الذي بدأ العمل سنة 2018. أصبح وسيلة نقل هامة لسكان وعمال هذا الحي العاصمي. كما أنه عمل لمدة تجاوزت 24,000 ساعة تشغيل. وقطع أكثر من 345,600 كيلومتر، ونقل حوالي مليون راكب سنويًا.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن وسيلة النقل هذه، التي تربط حي باب الوادي بالأعالي المجاورة، تعد بديلاً سريعًا وإيكولوجيًا، إذ تسهّل التنقل في هذه المنطقة الحضرية الكثيفة والواسعة.

وخلُص البيان إلى أن المؤسسة تدعو مستعملي المصعد الهوائي إلى اتخاذ تدابيرهم واستعمال وسائل النقل الأخرى المتاحة خلال هذه الفترة من التوقف. موضحة أن هذه العملية تهدف إلى ضمان أمن وسلامة وديمومة المصعد الهوائي.

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