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توقيت القطار الليلي بين العاصمة وتقرت

بقلم نادية بن طاهر
توقيت القطار الليلي بين العاصمة وتقرت
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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت القطار الليلي على خط “الجزائر - تقرت – الجزائر”.

وحسب بيان لذات الشركة، سيكون الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت على الساعة 13: 18، وذلك أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

بينما يكون الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) على الساعة 30: 17، وذلك أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

ويتوقف القطار في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير، وجامعة.

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