توقيت جديد لـ “مترو” الجزائر

أعلنت شركة استغلال مترو الجزائر “سيما”، عن تمديد مواقيت استغلال المترو إلى غاية الساعة الحادية عشرة (23:00) ليلًا، طيلة أيام الأسبوع، تزامنًا مع الحركية المتزايدة التي يشهدها فصل الصيف.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرصها على توفير خدمة عمومية تستجيب لاحتياجات المسافرين. لا سيما خلال موسم الصيف الذي يعرف ارتفاعا في وتيرة التنقل.

وأضاف المصدر ذاته أن تمديد ساعات الاستغلال يهدف إلى توفير مرونة أكبر في تنقل المواطنين وتحسين ظروف استعمال المترو خلال الفترة الصيفية.